رائدتا فضاء عن بقعة بالمملكة « إنه مكان رائع » وتسألا ناسا عنها

واشنطن(صدى):

على أرتفاع آلاف الأميال ، مكاناً على الأرض لفت انتباه رائدتا الفضاء في ناسا كريستينا كوك وجيسيكا مير اللتان قامتا بأول مهمة سير نسائية في الفضاء، حيث عملتا خارج محطة الفضاء الدولية، لتبديل شاحن بطارية مكسور.

وأوضحت شبكة ” سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية ، أن المكان الذي لفت انتباه كرستينا وجيسيكا ووصفتاه أنه مكان رائع ، قصدتا به موقعاً على بُعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وكانت قد صنعت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوتش، وجيسيكا مير، التاريخ، الجمعة، عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير في الفضاء نسائي بالكامل، فيما علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحدث التاريخي.

وتحقق الحدث، الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، خلال مهمة روتينية نسبياً لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة ، واستمرت العملية نحو 5 ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس، وألغيت المحاولة بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

وهنأ الرئيس الأمريكي المرأتين في مكالمة بالفيديو ظهر الجمعة وشكرهما على شجاعتهما، وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير ناسا جيم بريدنشتاين: “هذا حدث تاريخي حقاً”.