الملتقى الثاني لذوي الاعاقه واسرهم

صيتةً العماش(صدى):

تحت رعاية وتشريف سعادة المستشار الدكتور / طلال الحربي نفذ فريق طيور السلام التطوعي ( الملتقى الثاني لذوي الإعاقة وأسرهم ) تحت إشراف لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بحي قرطبة المظلة الرسمية للفريق .. وبرعاية مؤسسة فنون القدية للدعاية والاعلان . وذلك يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٢ / ١٤٤١ هـ. بقاعة لمار للإحتفالات.

وكان على رأس الحضور أعضاء لجنة التنمية الإجتماعية يتقدم سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / معيض بن يحيى القحطاني . كما شرف الملتقى سعادة الأستاذ / سعيد الزهراني ، رئيس لجان التنمية الإجتماعية بمحافظة الدرعية . والعديد من الشخصيات المجتمعية الناشطة في مجال التطوع وخدمة ذوي الإعاقة.

واشتملت الفعالية على العديد من الأركان التعريفية للجهات للمشاركة ، والأركان الترفيهية للأطفال . كما أقيمت جلسة للحوار الأسري قدمتها المستشارة التربوية الأستاذة / ماجدة عبدالقادر . وانطلقت الفقرات الرسمية بعد صلاة العشاء تزامناً مع حضور راعي الفعالية ، حيث اشتملت الفقرات على العديد من البرامج المتنوعة التي قدمها ذوي الاعاقات المختلفة ونالت استحسان الحضور .

وفِي ختام الفقرات تم تكريم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين والمتطوعين والمتطوعات ، وتقدمت الأستاذة / سهام السليمي رئيس الفريق بكلمتها موجهة شكرها لراعي الفعالية وللجنة التمنية الإجتماعية وللجميع على حضورهم الذي أسهم في إنجاح الفعالية بعد توفيق الله .

ثم بعد ذلك قام سعادة المستشار بأخذ جولة تعريفية على الجهات المشاركة والتعرف على الأركان المصاحبة . وفِي الختام توجه الجميع لتناول وجبة العشاء .