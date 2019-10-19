بالفيديو.. خشوع الأمير ويليام وزوجته كيت أثناء قراءة القرآن بأكبر مسجد في العالم

إسلام أباد(صدى):

أجرى الأمير ويليام، دوق كامبريدج ، وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون ، الخميس الماضي 17 أكتوبر 2019، زيارةً مؤثِّرة عاطفياً إلى أحد أكبر المساجد في العالم ، في جولته التي تستمر خمسة أيام في باكستان .

حظيت زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون إلى باكستان ، باهتمام بريطاني وباكستاني وعالمي،وكسب الثنائي الملكي الاحترام،لاتباعهما نمط الحياة الباكستانية في أزيائهما وطقوسهما خلال إقامتهما فيها .

و الأمير ويليام ، بزيارته لأكبر مسجد في باكستان ،يحذو حذو والديه؛ إذ أجرت والدته ديانا أميرة ويلز زيارةً إلى المسجد في عام 1991، وكذلك أدرِج المسجد في جدول الجولة الملكية التي أجراها والده تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال في عام 2006 .

وكان في استقبال وليام وزوجته كيت التي احترمت التقاليد،ووضعت حجاباً على رأسها، إمام المسجد عبدالكبير آزاد، والقنصل الفخري فقير إعجاز الدين، اللذان رافقاهما عبر الساحة الواسعة المؤدية إلى المبنى المركزي ، كما استمعا لتلاوة بعض الآيات القرآنية داخل المسجد بخشوع تام .