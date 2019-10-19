بالفيديو.. سفير خادم الحرمين في لبنان يودع رعايا المملكة بمطار رفيق الحريري 

بيروت(صدى):

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان رعايا المملكة الذين يتم إجلائهم بمطار رفيق الحريري الدولي بسبب التطورات الأمنية في الفترة الحالية.

وأكد سفير خادم الحرمين بلبنان خلال تصريحات صحفية على عدم تعرض أحد من مواطني المملكة لأذي، مبينا أن الإجلاء تم لتدابير احترازية.

وكانت سفارة المملكة في لبنان اليوم السبت، نجحت في المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ، وذلك بهدف إجلاء المواطنين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وبدأت المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ عند الساعة الخامسة فجراً، مقدمةً شكرها لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.