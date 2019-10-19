إبراهيموفيتش: لست من الحيوانات التي تُعرض ليراها الناس وأنا لن أتكرر

طلال الغامدي(صدى):

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجدل بتصريحات له ، مؤكداً إمكانية عودته لمانشستر يونايتد وتفكيره في العودة للدوري الإيطالي في نفس الوقت بعد الإنتقال من أنجليس جالاكسي الأمريكي .

وقال في تصريح مثير قبل مواجهة مينيسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي : لايزال بإمكاني إحداث الفارق، لست من الحيوانات التي سيتم عرضها ليراها الناس فقط، يمكنني تسجيل 20 هدفًا وأكثر في الدوري الإيطالي .

وأضاف: هناك زلاتان إبراهيموفيتش واحد فقط ولن يكون هناك آخر، وأرفض تشبيهي بأي لاعب صاعد .

كما أكد أنه يفكر في العودة لمانشستر يونايتد، قال إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، إنه لا يزال جيدًا بما يكفي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأضاف : أنا الآن في الـ38 من عمري، ولديّ حماس كالأطفال وبنفس الرغبة في الفوز، هذا بالنسبة لي هو كل شيء .

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل 30 هدف وصنع 7 أهداف في 29 مباراه الموسم الحالي مع لوس أنجليس جالاكسي .