إحصائية صادمة.. صك طلاق مقابل عقدي نكاح في شهر 

علي القحطاني(صدى):

￼وصل عدد عقود النكاح الصادرة في شهر محرم الماضي ما يزيد على 12 ألف عقد، مقابل أكثر من 5100 صك طلاق في نفس الشهر.

ووفقا للتقرير البياني الشهري لوزارة العدل، بلغت نسبة عقود النكاح التي طرفاها سعوديا الجنسية 90% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، 45% منها صدرت في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عقود النكاح الصادرة يومياً يتراوح عددها بين 449 و903 عقود، فيما يبلغ عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة بين 217 و321 صكاً.