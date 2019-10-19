تركيا تستهدف 40 نقطة عسكرية في سوريا .. وخرق جديد للهدنة

دمشق(صدى):

قال مصدر في سوريا الديمقراطية في تصريحات إعلامية ، اليوم السبت، رغم تعهدنا بوقف إطلاق النار، بتنا في حالة الدفاع عن النفس ، نفذت تركيا هجوماً على أكثر من 40 نقطة عسكرية في تل أبيض ورأس العين والمناطق المتاخمة لهما.

وأضاف المصدر ، في مدينة رأس العين هناك محاولات لفتح ممر آمن لإخراج الضحايا والمدنيين والجرحى، لكن طائرات الكشف والمدفعية التركية لا تسمح لنا، مبيناً أن منظمات إنسانية تريد الدخول للمدينة لكن القصف والطيران المدفعي لا يسمح لهم.

هذا وطالب المصدر، مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المجزرة التي تحصل في مدينة رأس العين.

من جانبه، نشر مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فيديو يظهر فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة في طريقها لاقتحام مدن سورية ومنها رأس العين ، وعلق عليه ، ” يتجه المزيد من المقاتلين، بمن فيهم دواعش سابقون، إلى الحدود السورية التركية هذا الصباح استعدادًا لهجمات جديدة على البلدات الحدودية رغم وقف إطلاق النار المعلن عنه… سوف يستمر المعتدون في الهجوم ما لم يكن هناك ضامن ” .

وكانت تركيا اتهمت القوات الكردية بانتهاك اتفاق قضى بتعليق هجومها في شمال سوريا مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة محاذية لحدودها ، حيث قالت وزارة الدفاع التركية في بيان “القوات المسلحة التركية تلتزم تماماً بالاتفاق” الذي تم التوصل إليه، الخميس، مع الولايات المتحدة، “على الرغم من ذلك، نفذ الإرهابيون (…) في المجمل 14 هجوماً في الساعات الـ36 الماضية”.