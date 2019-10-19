تعيين محمد عبدالجواد مدربًا لفريق الشباب بنادي إنترناسيونال البرازيلي

ماجد محمد (صدى):

أعلن نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، الذي ينشط في دوري الشباب، تعاقده مع المدرب السعودي محمد عبدالجواد لمدة موسم واحد قابل للتجديد ، وبهذا يٌصبح عبدالجواد أول مدرب عربي يتولى تدريب ناد برازيلي.

وعلق محمد عبدالجواد على منصبه الجديد في تصريح لقناة ”السعودية الإخبارية“، قائلاً ، إنه يفتخر بأنه أول سعودي يدرب خارج المملكة وفي البرازيل (أهل الكرة).

وأوضح محمد عبدالجواد أن التدريب في البرازيل ليس سهلًا أبدًا، وإن كان النادي الذي سيدربه تأسس قبل سنوات قليلة، مؤكدًا أن إنترناسيونال ناد رسمي وليس ”نادي حواري“.

يٌذكر أن محمد عبدالجواد لاعب كرة قدم سعودي سابق، مواليد 1962 (56 عامًا)، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالنادي الأهلي والمنتخب ، حيث كان محمد عبدالجواد مع المنتخب الفائز بكأس آسيا 1984 و1988، شارك في بطولة كرة القدم الأولمبية في لوس أنجليس العام 1984، وشارك في نهائيات كأس العالم 1994.