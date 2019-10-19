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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن يدير لقاء الشباب والاتفاق والذي سيقام في تمام الساعة 6:05 مساءً حكم الساحة السولفيني ماتي جوج .

كما تم تكليف حكم الساحة الألماني توبياس ويتز لإدارة لقاء الرائد والنصر والذي سيقام في تمام الساعة 6:10 مساءً .

أما لقاء الوحدة والإتحاد والذي سيقام في تمام الساة الثامنة مساءً ، سيديره حكم الساحة الهولندي بول فان بوكيل ، وتم تكليف باقي الطواقم التحكيمية وفقاً للبيان المرفق :


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