إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ومن المقرر أن يدير لقاء الشباب والاتفاق والذي سيقام في تمام الساعة 6:05 مساءً حكم الساحة السولفيني ماتي جوج .
كما تم تكليف حكم الساحة الألماني توبياس ويتز لإدارة لقاء الرائد والنصر والذي سيقام في تمام الساعة 6:10 مساءً .
أما لقاء الوحدة والإتحاد والذي سيقام في تمام الساة الثامنة مساءً ، سيديره حكم الساحة الهولندي بول فان بوكيل ، وتم تكليف باقي الطواقم التحكيمية وفقاً للبيان المرفق :
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