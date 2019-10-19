الاحوال المدنية .. نقل كافة المواعيد النسائية بصفه مؤقتة بمنطقة مكة المكرمة

سعيد العجل(صدى):

تعلن الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، بأنه تقرر ، وبصفة مؤقتة ، نقل كافة المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 “الزاهر”، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 “الجروشي مول” ، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب “الزاهر ” لخضوع القسم النسائي ، لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ كافة إجراءات المواطنات اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة٢ “الجروشي مول”.

والأحوال المدنية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على تقديم خدماتها بيسر وجودة عالية ، ومتابعتها ، في الوقت ذاته ، لمعالجة العطل الفني ، الخارج عن إرادتها ، في أسرع وقت .