فريق مكسيكي يحتج على تأخر الرواتب بطريقة غريبة 

ماجد محمد(صدى):

رصدت إحدى مباريات الدوري المكسيكي مشاهد غريبة بعد تسجيل فريق تيغريس هدفين دون أي مقاومة بسبب أن لاعبي فيراكروز وقفوا في الملعب دون حراك اعتراضًا على عدم دفع رواتبهم.

واعترض أصحاب الأرض على عدم دفع رواتبهم منذ الدقيقة الأولى في المباراة، مما يدفع تيغريس لاستغلال الأمر ويسجل هدفين في الدقيقتين الثانية والرابعة.

وبدأ إدواردو فارغاس في التسجيل قبل أن يضيف أندريه بيير جينياك الهدف الثاني وبعدها بدأ أصحاب الأرض اللعب لكن باتت النتيجة 3/0 في الدقيقة الثامنة لكن المباراة انتهت بفوز تيغريس 3/1.

وأبان فيدل كوري مالك فيراكروز أنه ”شعر بالحرج من الجماهير“ بعد المباراة، معترفا بأن تيغريس من حقه أن يسجل، حيث أراد اللاعبون إرسال رسالة لم تتم مناقشتها، لكنهم على حق. أصبح أضحوكة البلاد والعالم“.