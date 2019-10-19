13 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة عنايتكم الطبية بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عنايتكم الطبية من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توافر 13 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل في الرياض.

ومن بين الوظائف الشاغرة، أشارت إلى حاجتها ل 6 وظائف تحت مسمي ممرض، بالإضافة إلى أنها تطلب 7 وظائف شاغرة تحت مسمى أخصائي نفسي.

وأوضحت أن الوظائف للرجال والنساء، بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو مايعادلها، ولا يشترط خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة، وبدوام كامل، فترة العمل “مسائية”.

وللتقديم على وظائف ممرض يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا

وللتقديم على وظائف أخصائي نفسي يرجى فتح الرابط الآتي: هنا