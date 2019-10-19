د. زمان: للمشاركة في تكثيف الحضور الدولي للمملكة .. هيئة التقويم تنضم إلى عضوية جمعية دولية

سعيد العجل(صدى):

‪ ‬قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب عرضًا عن الاختبارات والأنشطة البحثية المرتبطة بالتعليم وتجويده خلال انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للرابطة الدولية لتقويم التحصيل العلمي (‪IEA‬) في دورتها الستين؛ وذلك في مدينة ليوبليانا في سلوفينيا خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر 2019م. وتضمن العرض الاختبارات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة والتي تعد جزء من متطلبات الانضمام للجمعية العمومية للرابطة.

وبعد انتهاء العرض الذي قدّمه سعادة الدكتور عبدالله القاطعي المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، بدأ التصويت على انضمام هيئة تقويم التعليم والتدريب للجمعية العمومية للرابطة، وبعد موافقة الأعضاء بالإجماع أصبحت الهيئة عضواً في الجمعية.

وحول أهمية هذه المشاركة، صرح معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن انضمام الهيئة للجمعية العمومية لهذه الرابطة العالمية يعد نجاحًا دوليًا جديدًا يضاف لنجاحات تميز الجهات الحكومية السعودية في الداخل والخارج، ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تكثيف الحضور الدولي المشرف لمملكتنا الغالية في جميع المحافل الدولية. وأضاف د. زمان أن الهيئة تسعى حاليًا لتحقيق المزيد من المشاركات الفاعلة مع المؤسسات الدولية المعنية برفع جودة التعليم.

الجدير بالذكر أن الرابطة الدولية لتقويم التحصيل العلمي (‪IEA‬) تقوم على عدة اختبارات دولية أهمها اختبار الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم (‪(TIMSS‬، والدراسة الدولية لقياس تقدم مهارات القراءة في العالم (‪PIRLS‬)، والمعرفة والقدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا‪ (Computer Literacy) ‬، كما تناقش الجمعية مواضيع تطوير التعليم والتعلم خلال فترة انعقادها.