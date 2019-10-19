«صحة السجون» توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التشغيل الذاتي في الإدارة العامة لصحة السجون، عن توفر وظائف لصحية للجنسين؛ حيث أن وظائف للرجال: طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة – البورد السعودي أو الأمريكي أو مايعادله، طبيب نائب نفسية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله.

وأضاف: طبيب نائب بطانية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله، طبيب نائب جلدية – لبورد السعودي أو الأمريكي أو ما يعادله، طبيب مقيم طب وجراحة – بكالوريوس – خبرة سنة، أخصائي غير طبيب وبائيات – بكالوريوس – خبرة سنتين.

أخصائي غير طبيب طب طوارئ – بكالوريوس – خبرة سنتين

أخصائي غير طبيب إدارة صحية – بكالوريوس – خبرة سنتين

أخصائي غير طبيب صحة عامة – بكالوريوس – خبرة سنتين

فني مساعد طبيب أسنان – دبلوم – خبرة سنتين.

فني تمريض – دبلوم – خبرة سنتين

فني إدارة صحية – دبلوم – خبرة سنتين

فني إحصاء طبي – دبلوم – خبرة سنتين

فني سكرتير طبي – دبلوم – خبرة سنتين

وأشار إلى أن وظائف للنساء: طبيب مقيم أسنان – بكالوريوس – خبرة سنة، أخصائي غير طبيب طب طوارئ – بكالوريوس – خبرة سنتين، أخصائي غير طبيب علم النفس الإكلينيكي – بكالوريوس – خبرة سنتين، فني تمريض – دبلوم – خبرة سنتين، فني إحصاء طبي – دبلوم – خبرة سنتين، فني سكرتير طبي – دبلوم – خبرة سنتين.

واشترط أن يكونوا سعوديو الجنسية، اجتياز المقابلة الشخصية؛ بينما المستندات المطلوبة: السيرة الذاتية مع المؤهلات العلمية والعملية، صورة من إثبات الهوية، بطاقة التصنيف المهني، شهادة التسجيل؛ بينما التقديم في الإدارة العامة لصحة السجون – شارع الأمام سعود الفيصل حي الصحافة، أو ترسل على الإيميل التالي: [email protected]