بالفيديو والصور ..مشاهد خلابة لقوس صخري عجيب يخطف الأنظار ببيشة

أبها(صدى):

كشف مقطع فيديو ومجموعة من الصور عن مشاهد بديعة لقوس فرثان شمال شرق محافظة بيشة بمنطقة عسير .

وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن علي الشهري ومجموعة الصور التي إلتقطها جمال الطبيعة بالقوس الصخري الذي يعد من العجائب إذ يتراوح طوله إلى 120 متر ويقع في الجهة الشمالية من جبل فرثان ممتداً من الغرب حتى الشرق .

ولا يقتصر جمال المشهد وإبداعه الرباني على القوس الصخري وحدة ، إذ تتجلى جمال الطبيعة في التشكيلات الصخرية المحيطة وكأنها لوحة فنية تأسر القلوب .