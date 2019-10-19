تعرف على أسباب العطس المتكرر عند الرضع  

أميرة خالد(صدى):

يعتبر العطسُ أمر طبيعي يحدث للكبار والصغار وحتى الرُّضع، وحدوثه لدى الرضع بمثابة علامة على أنه ينمو ويتطور بشكل طبيعي.

ونستعرض الأسباب الجوهرية لتكرار العطس عند الصغار، ومن أبرزها حساسية حبوب اللقاح، والمعروفة أيضًا باسم حمى القش، بالإضافة

لشعر الحيوانات.

ويعد دخان السجائر من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى العطس المستمر للرضيع، فضلًا عن إمكانية الإصابة بحساسية صدرية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية، مثل العطور ومستحضرات التجميل والمواد المنزلية.

ووجدت أسباب أخرى، هي وجود العفن في أحد أجزاء المنزل على سبيل المثال، يُعد من أقوى مُسبّبات الحساسية، كما أن الغبار من مسببات العطس.

وتبين أن الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى إصابة طفلك بالعطس المتكرّر، حيث يمكن للحليب أن يدخل إلى “قناة أوستاكي”.