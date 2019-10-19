مكسرات تساعدك على الاستمتاع بالعلاقة الزوجية

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء في التغذية ، إن هناك بعض الأطعمة والمشروبات والمكسرات التي تعطي نفس مفعول الأدوية المستخدمة في علاج المشكلات المتعلقة بالعلاقة الحميمة ، مٌشيرين إلى أن المكسرات التي تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية وتحسين من الانتصاب ، وزيادة الاستمتاع بالعلاقة الزوجية .

– اللوز : يحتوي اللوز على الزنك والسيلينيوم وفيتامين هـ، وهي فيتامينات ومعادن تعزز للصحة الجنسية، كما يساعد السلينيوم في علاج مشكلات العقم، ويحفز الزنك إنتاج الهرمونات الجنسية ويساهم في تعزيز الرغبة الجنسية، وزيادة تدفق الدم للأعضاء التناسلية وهو ما يزيد الاستمتاع بالعلاقة الحميمة.

– الفستق : أظهرت دراسة أجريت في 2012 أن الرجال الذين تناولوا حفنة من الفستق يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع، ارتفع لديهم الدافع الجنسي، كما كانوا أقدر على ممارسة العلاقة الحميمة، ويحتوي الفستق على الدهون المشبعة والألياف والعناصر الغذائية المختلفة.

– الكاجو : يحتوي الكاجو على الزنك والسيلينوم ويساهم في علاج العقم، كما يحافظ الكاجو على تدفق الدم للأعضاء التناسلية وبالتالي يزيد من الانتصاب وزيادة الاستمتاع بالعلاقة الحميمة.

– الجوز : الجوز أو كما يعرف عنه عين الجمل من المكسرات المفيدة للصحة الجنسية، لاحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي تساهم تعزيز الرغبة الجنسية، وإفراز الحمض الأميني الذي يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك هو من المركبات الضرورية للانتصاب، كما يعمل على زيادة تدفق الدم للأعضاء التناسلية، وبالتالي الوصول إلى أداء جيد أثناء العلاقة الحميمة.