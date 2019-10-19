سمر المقرن بعد عودتها من لبنان: الحمد لله أني سعودية

الرياض(صدى):

عبرت الإعلامية السعودية سمر المقرن ، عن سعادتها لعودتها سالمة من لبنان إلى المملكة بخير بفضل الله ومساعدة سفير المملكة وأعضاء السفارة بلبنان ، حيث كانت وصلت لبيروت منذ أيام في رحلة عمل قصيرة لتصوير كلام نواعم ثم انقطعت بها سبل الوصول إلى المطار .

وقالت سمر عبر منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي ، ” الحمدلله أنني سعودية .. الحمدلله على نعمة السعودية .. وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في لبنان ” .

وتابعت سمر ، الشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري ، ولسفارة المملكة في لبنان على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من أبناء السعودية.. بيض الله وجوهكم .