سمر المقرن بعد عودتها من لبنان: الحمد لله أني سعودية
عبرت الإعلامية السعودية سمر المقرن ، عن سعادتها لعودتها سالمة من لبنان إلى المملكة بخير بفضل الله ومساعدة سفير المملكة وأعضاء السفارة بلبنان ، حيث كانت وصلت لبيروت منذ أيام في رحلة عمل قصيرة لتصوير كلام نواعم ثم انقطعت بها سبل الوصول إلى المطار .
وقالت سمر عبر منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي ، ” الحمدلله أنني سعودية .. الحمدلله على نعمة السعودية .. وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في لبنان ” .
وتابعت سمر ، الشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري ، ولسفارة المملكة في لبنان على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من أبناء السعودية.. بيض الله وجوهكم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84958 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقضبي الارض ولا عاد تعودينها ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29706 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يا سمر ما عندك صوره حديثه
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتك جلستي في لبنان شوى
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتك مارجعتي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6078 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمد لله علي سلامتك و سلامة كل السعوديين
العتيبي[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 24 دقيقة
ليت حزب الله اخذك سبيه وفكنا منك ومن شرك و من تفكيرك القذر