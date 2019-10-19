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سمر المقرن بعد عودتها من لبنان: الحمد لله أني سعودية

سمر المقرن بعد عودتها من لبنان: الحمد لله أني سعودية
الرياض(صدى):

عبرت الإعلامية السعودية سمر المقرن ، عن سعادتها لعودتها سالمة من لبنان إلى المملكة بخير بفضل الله ومساعدة سفير المملكة وأعضاء السفارة بلبنان ، حيث كانت وصلت لبيروت منذ أيام في رحلة عمل قصيرة لتصوير كلام نواعم ثم انقطعت بها سبل الوصول إلى المطار .

وقالت سمر عبر منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي ، ” الحمدلله أنني سعودية .. الحمدلله على نعمة السعودية .. وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في لبنان ” .

وتابعت سمر ، الشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري ، ولسفارة المملكة في لبنان على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من أبناء السعودية.. بيض الله وجوهكم .


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 84958 ] نشر منذ 2 ساعتين

اقضبي الارض ولا عاد تعودينها ..

[ عدد التعليقات: 29706 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب يا سمر ما عندك صوره حديثه

[ عدد التعليقات: 6078 ] نشر منذ 53 دقيقة

الحمد لله علي سلامتك و سلامة كل السعوديين

[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 24 دقيقة

ليت حزب الله اخذك سبيه وفكنا منك ومن شرك و من تفكيرك القذر

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