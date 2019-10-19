مركز الملك سلمان يواصل توزيع الحقائب المدرسية على أبناء الأشقاء السوريين واصلاً المحطه الرابعة في محافظة المفرق

سعيد العجل(صدى):

يواصل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية توزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية على ابناء الاشقاء السوريين حيث تم استهداف عدد (1240) طالباً وطالبة ضمن المحطة الرابعة في محافظة المفرق شمال الاردن .

واشار الدكتور بدر السمحان ان مركز الملك سلمان يولي الجانب التعليمي الاهتمام الكبير لايمانه بان التعليم هو الوسيلة الفاعلة للنهوض باي مجتمع يعاني ويلات النزوح واللجوء وأن التعليم يعتبر الطريقة الافضل للارتقاء بالشعوب من خلال صناعة وخلق جيل مدرك وواعي يستطيع صناعة مستقبل مشرق باذن الله .

الجدير بالذكر ان مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية يحرص على تكوين شراكات فاعلة مع منظمات الاغاثة العالمية والمحلية لما لها من الاثر الكبير في تقديم افضل خدمة انسانية للاجئين والنازحين والوصول لاكبر شريحة منهم حيث يقوم المركز ومن خلال فرع الاردن بعمل شراكات مع وزراة التربية والتعليم الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR لتحقيق هذه النتائج الجيدة.