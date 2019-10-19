التعدي على الآخرين والحرية!

إن الناظر في الوضع الراهن ليعجب من تصرفات البعض في مجالات شتى، لقد وضع ديننا حدود للحرية وهي الحدود التي يقرها الجميع بدون استثناء وإن ظنوا أنهم لا يقرونها، فقد وضع الإسلام الحرية في إطار واضح وصريح حيث أن حريتك تنتهي عند حدود حريات الآخرين، ليخبرنا هذا الدين العظيم بأن الفرد ليس هو الوحيد الذي يعيش على البسيطة، بل معه أفراد كُثر، لذلك فإن هناك أشياء مباحة وأشياء محرمة وأشياء مكروه، هذا التقسيم العظيم ليحفظ حقك في السمع والبصر واللسان، فلا أحد يتعدى عليك ولا تتعدى على أحد، فتلفظك على أحدهم بكلمة سوء أو بالدعاء عليه أو بالسخرية منه أو بتصويره من دون أذنه والاستهزاء به أمامه أو من خلفه كل ذلك يوقعك في التعدي على الغير وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”

واليوم وقد سهل التصوير وسهل الكلام أمام الشخص أو من خلفه احذر من أن تنزلق في هذا المنزلق الخطر، واحذر من التعدي على الآخرين، فلقد كفل لهم الشرع والنظام حقهم كما كفل لك حقك، فعلام تتعدى على الآخرين باسم الحرية؟ أترضى أن أتعدى عليك باسم الحرية؟!