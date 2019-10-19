صحة حفرالباطن تنفذ 237 جولة تفتيشية بمشاركة هيئة الدواء والغذاء خلال الربع الثالث لعام 2019م

نايف السالم(صدى):

أنهت صحة حفرالباطن عدد من الجولات التفتيشية التي بلغت 237خلال الربع الثالث لعام 2019 بمشاركة هيئة الدواء والغذاء.حيث بلغت الجولات المجدولة لصحة حفرالباطن 154 جولة ،شملت الزيارات الميدانية والمستشفيات ، والمجمعات ، والصيدليات والمختبرات ، والعلاج الطبيعي للقطاع الخاص.

إضافة إلى مشاركتهم هيئة الدواء والغذاء بـ83 جولة شملت الصيدليات الخاصة ، فيما بلغت عدد المخالفات 15 مخالفة.

هذه الجولات تأتي امتداداً لجهود وزارة الصحة التي تسعى من خلالها للمحافظة على جودة العمل والسعي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.