صحة حفرالباطن تنفذ 237 جولة تفتيشية بمشاركة هيئة الدواء والغذاء خلال الربع الثالث لعام 2019م
أنهت صحة حفرالباطن عدد من الجولات التفتيشية التي بلغت 237خلال الربع الثالث لعام 2019 بمشاركة هيئة الدواء والغذاء.حيث بلغت الجولات المجدولة لصحة حفرالباطن 154 جولة ،شملت الزيارات الميدانية والمستشفيات ، والمجمعات ، والصيدليات والمختبرات ، والعلاج الطبيعي للقطاع الخاص.
إضافة إلى مشاركتهم هيئة الدواء والغذاء بـ83 جولة شملت الصيدليات الخاصة ، فيما بلغت عدد المخالفات 15 مخالفة.
هذه الجولات تأتي امتداداً لجهود وزارة الصحة التي تسعى من خلالها للمحافظة على جودة العمل والسعي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
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