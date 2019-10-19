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بالفيديو.. لبناني يتقدم لخطبة فتاة أحلامه وسط المظاهرات

بالفيديو.. لبناني يتقدم لخطبة فتاة أحلامه وسط المظاهرات
بيروت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب يشعل مظاهرات لبنان بتقدمه لخطبة فتاة أحلامه وسط المتظاهرين .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقف في وسط المتظاهرين بأحد الأحياء اللبنانية ، ويقف الشاب أمامها ثم جلس على ركبته طالباً يدها وسط فرحة الفتاة وتصفيق المتظاهرين .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84956 ] نشر منذ 22 دقيقة

خلاص روحوا لنصر الشيطان يبارك لكم ..

[ عدد التعليقات: 29703 ] نشر منذ 15 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههه

شعب لطيف جدا
مضاهرات وخطوبه
وزواج على انغام المضاهرات

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