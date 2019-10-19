بالفيديو.. لبناني يتقدم لخطبة فتاة أحلامه وسط المظاهرات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب يشعل مظاهرات لبنان بتقدمه لخطبة فتاة أحلامه وسط المتظاهرين .
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقف في وسط المتظاهرين بأحد الأحياء اللبنانية ، ويقف الشاب أمامها ثم جلس على ركبته طالباً يدها وسط فرحة الفتاة وتصفيق المتظاهرين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84956 ] نشر منذ 22 دقيقة
خلاص روحوا لنصر الشيطان يبارك لكم ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29703 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
شعب لطيف جدا
مضاهرات وخطوبه
وزواج على انغام المضاهرات