بالفيديو.. لبناني يتقدم لخطبة فتاة أحلامه وسط المظاهرات

بيروت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاب يشعل مظاهرات لبنان بتقدمه لخطبة فتاة أحلامه وسط المتظاهرين .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تقف في وسط المتظاهرين بأحد الأحياء اللبنانية ، ويقف الشاب أمامها ثم جلس على ركبته طالباً يدها وسط فرحة الفتاة وتصفيق المتظاهرين .