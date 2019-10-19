بالفيديو..منسوبو مدرسة بتبوك يتصدقون عن زميلهم المتوفي ببئر مياه في دولة إفريقية
ضرب منسوبي متوسطة خبيب بن عدي بتبوك مثل يُحتذى به في الوفاء لزميلهم المتوفي بالإجازة المدرسية الماضية ، بعدما قدموا له صدقة جارية عادت بالخير عليه وعلى سكان دولة “توغو” الإفريقية .
وفي التفاصيل ، فقد أنهى منسوبي المدرسة أول بئر بدولة توغو التي تعاني من نقص المياه ، على روح الفقيد “مسعود بن عودة الهلولي ” يرحمه الله .
وأكد الطاقم المدرسي من منسوبين وطلاب أن ” الهلولي ” كان خير مثال على الأخلاق وإتقان العمل ، وكان حريص على مودة الجميع الطلاب قبل المعلمين ، داعين الله تعالى أن يتقبل صدقتهم له وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84958 ] نشر منذ 39 دقيقة
جزاهم الله خير الجزى .. آمين ,,
,, يتبين لي ( من خلال اللكنه في الكلام ) ، بأن هذا العمل الخيِّر حصل في الصومال ،،،
,, رحم الله المتوفي وأسأله سبحانه أن يتقبل صدقتهم ، ويجزى الجميع خير الجزى .. اللهم آمين ,,