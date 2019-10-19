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  3. بالفيديو..منسوبو مدرسة بتبوك يتصدقون عن زميلهم المتوفي ببئر مياه في دولة إفريقية

بالفيديو..منسوبو مدرسة بتبوك يتصدقون عن زميلهم المتوفي ببئر مياه في دولة إفريقية

بالفيديو..منسوبو مدرسة بتبوك يتصدقون عن زميلهم المتوفي ببئر مياه في دولة إفريقية
محمود البلوي(صدى):

ضرب منسوبي متوسطة خبيب بن عدي بتبوك مثل يُحتذى به في الوفاء لزميلهم المتوفي بالإجازة المدرسية الماضية ، بعدما قدموا له صدقة جارية عادت بالخير عليه وعلى سكان دولة “توغو” الإفريقية .

وفي التفاصيل ، فقد أنهى منسوبي المدرسة أول بئر بدولة توغو التي تعاني من نقص المياه ، على روح الفقيد “مسعود بن عودة الهلولي ” يرحمه الله .

وأكد الطاقم المدرسي من منسوبين وطلاب أن ” الهلولي ” كان خير مثال على الأخلاق وإتقان العمل ، وكان حريص على مودة الجميع الطلاب قبل المعلمين ، داعين الله تعالى أن يتقبل صدقتهم له وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

 

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84958 ] نشر منذ 39 دقيقة

جزاهم الله خير الجزى .. آمين ,,

,, يتبين لي ( من خلال اللكنه في الكلام ) ، بأن هذا العمل الخيِّر حصل في الصومال ،،،

,, رحم الله المتوفي وأسأله سبحانه أن يتقبل صدقتهم ، ويجزى الجميع خير الجزى .. اللهم آمين ,,

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