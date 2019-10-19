بالصور.. أمانة عسير تطلق مشروع الواجهة البحرية قريبا 

أبها(صدى):

تستعد أمانة عسير لإطلاق مشروع الواجهة البحرية بعد نحو شهرين، والذي يعد الأكبر على ساحل عسير بطول يزيد على 4 كلم.

ولفتت أمانة عسير إلى أن المشروع يضم ساحة للاحتفالات وممشى الكورنيش، وجلسات، وعددا من مواقع الوجبات السريعة والمطاعم ومسطحات خضراء وجلسات شاطئية ومساراً للدراجات وشاليهات وسينما ووسائل ترفيهية ومراكز غوص وطيران رياضي وقوارب بحرية وألعاباً مائية.

وأبانت أن المشروع سيحول الساحل البحري لعسير إلى منتجعات وطنية وبيئية منظمة بمواصفات عالية وخدمات مكتملة، ويتضمن أيضا عدة مواقع للاستثمار بالواجهة البحرية بالحريضة، وذلك لتمتعها ببيئة جاذبة للمستثمرين.