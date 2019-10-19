بالصور.. فوز أكاديمية الجوهرة بكأس بطولة «السلبود»

بدر الحارثي تصوير محمد السعران_بدر حزام _عبذالعزيز الحامدي(صدى):

أُقيمت أمس الجمعة المباراة النهائية في أكاديمية الجوهرة بين فريق الأكاديمية وأكاديمية الأجيال، على كأس البطولة تحت رعاية إداري نادي الفيصلي الأستاذ إبراهيم السلبود.

حيث حققت ” الجوهرة ” كأس البطولة، وحضر المباراه النهائيه كلاً من الأستاذ فهد بن عبدالله القزيز، رئيس مجلس إدارة صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، والأستاذ سلطان الخبراني، إعلامي ومعد بالقناة السعودية.

وقدم رئيس أكاديميه الجوهرة محمد بن قعدان الشيباني، الشكر لـ صحيفه ” صدى ” الإلكترونية على التغطية المتميزة لـ المباراة، كما توجه بالشكر للعاملين على التنظيم بالأكاديمية.

وأضاف ” الشيباني ” : ” نتقدم بالشكر لأبناء براعم أكاديميه الجوهرة على هذا المستوى الرائع، ونقدم التهنئة لهم بمناسبه فوزهم بهذه البطولة ” .

ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة صحيفة ” صدى ” الإلكترونية شكره الجزيل لإدارة الأكاديمية ” الجوهرة ” ، على ما شاهده من اهتمام بفئة الناشئين بصقل مواهبهم الكروية وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم الكروية.

وأعرب عن تمنياته بمشاهدتهم في منتخباتنا السنية ليعيدوا للكرة السعودية تواهجها على المستوى العربي والقاري، لاسيما وهي التي قدمت أجيال كروية متعاقبه كانت ولاتزال الأبرز في القارة الآسيوية.

كما تقدم بالشكر لإدارة نادي الفيصلي ممثلة في المشرف على القطاعات السنية الأستاذ إبراهبم السلبود على دعمهم للاكاديميات الرياضية والمواهب الرياضية، مثمنًا حرص إداره الفيصلي على دعم الاكاديميات الرياضية بمختلف المدن.

حيث يدل ذلك على الوعى الكبير والتخطيط المدروس الذي تنتهجه إدارة عنابي سدير، وينعكس على الفريق الاول الذي يقدم نتائج ممتازة منذ اكثر من موسمين .