بالفيديو.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل مثيرة عن فترة مرضها 

القاهرة(صدى):

روت الفنانة المصرية هنا الزاهد للمرة الأولى تفاصيل عن فترة مرضها، موضحة أن الفترة التي مرت بها منذ زواجها كانت أيامًا صعبة وأن هناك شيئًا خاطئًا حدث في حياتها.

وعبرت الزاهد في رسالة أطلقتها باللغتين العربية والإنجليزية، على “فيس بوك” عن أمنياتها في تخطي هذه الفترة، حيث عرضت صورة من زفافها على الفنان أحمد فهمي ودعت الله أن يحميهما من أي أذى.

وتابعت الزاهد في رسالتها: “يا رب امنع عننا كل عين وحسد وشر، يارب الأيام الجاية تبقى حلوة”، مشيرة: “أنا متاكدة من أن الأيام القادمة ستكون أفضل مما كنا به، لقد كان شهرًا صعبًا، كان هناك شيء خاطئ، شعرت بوجود روح وطاقة شريرة.. الله يحمي زوجي وعائلتي”.