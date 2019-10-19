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كلمة واحدة وصفت «أردوغان» على واجهات الصحف البريطانية

كلمة واحدة وصفت «أردوغان» على واجهات الصحف البريطانية
أنقرة(صدى):

قصفت الصحف البريطانية الرئيس التركي “أردوغان ” بوابل من الغضب الدولي واصفة إياه بكلمة واحدة ” إرهابي ” .

ونشرت صحيفة “مورننج ستار” صورة “أردوغان ” في صفحتها الرئيسية أمام مشاهد الدمار في سوريا ، قائلة : بينما يستمر رئيس تركيا في إسقاط القنابل على غرب كردستان.. الآلاف يستعدّون لدعم الأكراد ضد أكبر إرهابيّي العالم.

أما صحيفة التايمز البريطانية ، فقد سلطت الضوء على الطفل السوري “محمد حميد ” الذي أصيب بحروق شديدة ناجمة عن استخدام الفسفور الأبيض المحرم دولياً في قصف سوريا .

وأكدت الصحيفة أن تركيا “عضو الناتو ” استخدمت الأسلحة المحركة دولياً ، بعدما صعدت من هجومها على الأكراد بشمال سوريا الذي بدأته في 9 أكتوبر الماضي .

كما رصدت الصحف أعداد القتلى السوريين الذين تجاوزوا المئات ، وآلاف النازحين الذين خرجوا من ديارهم في أبشع عدوان على المدنيين العُزًل .

الجدير بالذكر أن العدوان التركي سبب هجوم حاد على الرئيس الأمريكي “ترامب ” ، إذ أكد الأكراد أنه أعطى الضوء الأخضر لـ “أردوغان ” رغم مساعدتهم للولايات المتحدة في القضاء على “داعش ” .

ووصلت الولايات المتحدة لإتفاق مع “أردوغان ” بتعليق إطلاق النار أول أمس الخميس ، ومع ذلك فقد ذكرت وسائل إعلام أن “أردوغان ” اخترق الإتفاق واستأنف القصف .

 


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