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7 طرق تعزز مناعتك وتحميك من السرطان

7 طرق تعزز مناعتك وتحميك من السرطان
كاليفورنيا(صدى):

يعتبر السرطان من أكثر الأمراض الخطيرة انتشاراً في العصر الحالي ، الأمر الذي يتطلب الحرص على اتباع خطوات وقائية لتجنب الإصابة به وتقوية الجهاز المناعي .

ووفقاً لدراسة علمية حديثة لجامعة كاليفورنيا ، فإنه يجب تغيير النظام الغذائي والعادات اليومية على النحو التالي :

1- اتبع نظام غذائي غني بالخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات .
2- تجنب السمنة وعليك الإبتعاد عن اللحوم المصنعة والتقليل من النشويات والدهون .
3- تجنب آشعة اشمس مابين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً للوقاية من سرطان الجلد .
4- ابتعد عن التدخين فوراً ، فهو من أقوى مسببات السرطان مثل الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة والكلى كما يسبب سرطان الرحم للسيدات .
5- مارس الرياضة ، إذ تقي من سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى .
6- احرص على التطعيمات ضد الأمراض التي تسبب السرطان مثل التطعيم ضد الإلتهاب الكبدي الوبائي ، والتطعيم ضد سرطان عنق الرحم والسرطانات الأخرى ضد الأعضاء التناسلية .
7- ابتعد عن السلوكيات الخطيرة الناقلة للفيروسات التي تسبب الإلتهاب الكبدي بنوعيه وبالتالي تسبب السرطان .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84952 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يحمانا من كل الشرور ماظهر منها وما بطن ، ويبعدنا عن مسبباتها .. آمين ,,

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