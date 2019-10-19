بالصور.. طبيب يهدي معلمه في الابتدائية لوحة تذكارية أثناء احتفالية بيوم المعلم 

نايف السالم(صدى):

فاجأ طبيب أحد معلميه بالإبتدائية أثناء احتفالية أقامتها “تعليم جدة” بمناسبة اليوم العالمي للمُعلِّم، حيث ألقى كلمة في الحفل حكى خلالها عن مواقف معلِّمه الجليلة معه والتي كان لها الأثر الكبير في الوصول إلى ما هو عليه الآن.

وقبل رأس معلمه ثم أهداه لوحة تذكارية، ولكن المعلم غالبته الدموع، الأمر الذي نال استحسان كبير من الحضور.

وأوضح الطبيب أن المعلم كان يقدم له النصائح ويحفزه للمضي قدماً في حياته، واستمر ذلك حتى بعد تخرجه من الابتدائي، مستذكرا حادثـة وقعت معه عندما كان بالمرحلة المتوسطة حيث سقط من الطابق الثالث وكاد أن يفقد حياته، مبينا أن المعلم ظل يزوره باستمرار حتى بلغ الصحة.