التجمع الصحي يعقد ورش تدريبية لرفع مهارات منسوبي مستشفى النعيرية

عبدالله الشمري(صدى):

نظمت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية ورشة عمل بمستشفى النعيرية العام بعنوان “فن التعامل لخدمة المستفيد” بحضور مدير مستشفى النعيرية العام حمد القحطاني وعدد من منسوبي المستشفى والمراكز الصحية، وقدّم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع ،والمتحدث الرسمي محمد حسن مقيبل في بداية حديثه تعريفا عن الورشة التي تأتي ضمن سلسلة ورش عمل ستقام بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع، والبالغ عددها ٢٢ مستشفى و ١٣٨ مركزا صحيا، واكاديميتين صحيتين.

وتهدف الورشة إلى التنمية البشرية وتطوير وتحسين أداء الموظفين خصوصا من يعمل في مواجهة الجمهور والمستفيدين، وتزويدهم بالمهارات المهمة لتقديم الخدمة الأمثل، وتضمنت ورشة العمل محاور مهمة اشتملت على التعريف بأهمية العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وأهمية التواصل الإيجابي فيما بينهم، كما تم تسليط الضوء على أهمية المستفيد لكل منشأة صحية، باعتباره المبرر الوحيد لوجودها، بالإضافة إلى تحليل فئات العملاء وتصنيفهم وفهم السمات والدوافع الخاصة بكل فئة، واستخدام الأساليب الملائمة للتعامل معهم، بالإضافة إلى أن العملاء يعتبرون المصدر الرئيس لأفكار التطوير وتحسين الأداء.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي أن هناك قاعدتين رئيسيتين تحرك العميل في اتجاه التعامل مع منشاة دون غيرها، اولها مدى الاهتمام والعناية التي يشعر بها المستفيد، وتلبية احتياجاته ومقابلة توقعاته، كما نوّه على أهمية تطبيق مبادئ خدمة العملاء، والتي تتمثل في تشكيل رؤية المنشأة لتدور حول العلاقة مع العميل والاستماع الجيد لكل ما يقوله، والاستفادة من تجارب المنشأة الناجحة وتوفير البيئة المناسبة للعاملين في خدمة العملاء، وإعطائهم الحرية لإظهار إبداعاتهم وإذابة المعوقات، التي تمنع كسب رضا العميل وإجراء عملية قياس واستطلاع آراء العملاء بشكل متواصل.

من جانب آخر أقامت إدارة مستشفى النعيرية العام ٤ محاضرات لطلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمحافظة، حيث أقيمت محاضرة “مخاطر السمنة” بمدرسة الحارث بن عمير المتوسطة للبنين ومدرسة المتوسطة الأولى للبنات، وتهدف إلى توعيتهم بالأخطار المترتبة على زيادة الوزن وأهمية المحافظة على التوازن الغذائي، وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة والأكل ذو السعرات الحرارية العالية، كما أقيمت محاضرة “أهمية غسل اليدين” بمدرسة عبد الرحمن بن أبي بكر الابتدائية للبنين ومدرسة الابتدائية الرابعة للبنات، وشاهد الجميع عرضا مرئيا تضمن أهمية المحافظة على النظافة للحماية من التعرض للجراثيم والإصابة بالأمراض التي تنجم عن عدم الحفاظ على غسل اليدين، كما قام طلاب المدرستين بتطبيق عملي للطريقة السليمة لغسل اليدين.