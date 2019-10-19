إيفانكا ترامب تطالب بتمكين المرأة في الدول النامية
صرحت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، بأنه من الضروري أن تبرم الدول النامية صفقات مع الولايات المتحدة؛ لـ بذل جهد أكبر لتمكين المرأة.
وعن ذلك، قالت ” إيفانكا ” خلال الاجتماعات السنوية لإحدى لجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: ” نحن في الولايات المتحدة نقدم مساعدتنا للتنمية من منظور تحقيق الدول الاعتماد على الذات ” .
وأضافت ابنة الرئيس الأمريكي: ” لا يمكن تحقيق الاعتماد على الذات وقدرة البلد على أن يصبح شريكًا تجاريًا إذا لم يدرك بشكل كامل إمكانات 50% من سكانه ” .
حيث أطلقت إيفانكا ترامب صندوقًا لتمويل مشروعات المرأة في 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى، ومشروع حجمه 50 مليون دولار يهدف للوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84952 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يكفينا شركم ، ويجعل شركم يجتركم ، ياخراب كافة الدول الناميه وغير الناميه .. آمين ..