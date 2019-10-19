إيفانكا ترامب تطالب بتمكين المرأة في الدول النامية

واشنطن(صدى):

صرحت مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب، بأنه من الضروري أن تبرم الدول النامية صفقات مع الولايات المتحدة؛ لـ بذل جهد أكبر لتمكين المرأة.

وعن ذلك، قالت ” إيفانكا ” خلال الاجتماعات السنوية لإحدى لجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: ” نحن في الولايات المتحدة نقدم مساعدتنا للتنمية من منظور تحقيق الدول الاعتماد على الذات ” .

وأضافت ابنة الرئيس الأمريكي: ” لا يمكن تحقيق الاعتماد على الذات وقدرة البلد على أن يصبح شريكًا تجاريًا إذا لم يدرك بشكل كامل إمكانات 50% من سكانه ” .

حيث أطلقت إيفانكا ترامب صندوقًا لتمويل مشروعات المرأة في 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى، ومشروع حجمه 50 مليون دولار يهدف للوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025.