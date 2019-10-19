رئيس وزراء لبنان الأسبق يؤكد أن حزب الله السبب بالأزمة
أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، اليوم السبت، إن الأزمة التي يشهدها لبنان تأتي بسبب سيطرة حزب الله على البلاد، لافتًا إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية.
وأوضح ” السنيورة ” أن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف، كما أن هناك حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.
وفي سياق متصل، أعطى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مهلة إلى الشركاء السياسيين في لبنان مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84950 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب هذا انتم عرفتوا سبب العله ،،،
,, اقضوا على حزب الشيطان واكسبوا سلامة ارواحكم وارزاقكم ومكتسباتكم وسلام وهدوء وطنكم ..