رئيس وزراء لبنان الأسبق يؤكد أن حزب الله السبب بالأزمة

بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، اليوم السبت، إن الأزمة التي يشهدها لبنان تأتي بسبب سيطرة حزب الله على البلاد، لافتًا إلى أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية.

وأوضح ” السنيورة ” أن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف، كما أن هناك حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.

وفي سياق متصل، أعطى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مهلة إلى الشركاء السياسيين في لبنان مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.