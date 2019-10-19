«الشورى» يوجه بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية
وجه مجلس الشورى بإنشاء هيئة مستقلة معنية بالإشراف على المشروعات الحكومية ومتابعتها .
جاء ذلك بعد تقرير لهيئة الرقابة كشف عن وجود تعثر بنسبة 79% من المشروعات الحكومية التي وقعت عليها الهيئة .
ووفقاً لصحيفة محلية ، أيدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالشورى مطلب هيئة الرقابة بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة احتياجات الجهات الحكومية من مشروعات وطرحها وترسيتها والإشراف على تنفيذها وتحديد المقاولين .
ومن المقرر مناقشة دور إدارة المتابعة بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في ظل التعثر ورصد عدد من المخالفات بالمشروعات الحكومية .
وأكدت لجنة الشورى على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات التي تأتي كجزء هام من خطط التنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .
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