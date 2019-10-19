بالفيديو.. ألعاب ترفيهية للأطفال في مسجد بالرياض تثير جدلا واسعا
أثار مقطع فيديو متداول يظهر فيه ألعاب ترفيهية للأطفال في مسجد شمال الرياض، جدلا واسعا بين رواد مواقع السوشيال ميديا.
وتساءل مغردون عن كيفية دخول هذه الألعاب إلى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد.
وتباينت تعليقات المغردين الذي اعتبروا أن المقطع غير صحيح ومفبرك، بينما رجح البعض الآخر أنه خارج المملكة وفي انتظار رد رسمي من الشؤون الإسلامية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84958 ] نشر منذ 2 ساعتين
ننتظر العلم الاكيد ..
faeiz[ عدد التعليقات: 1166 ] نشر منذ 48 دقيقة
معقوله …!
ايش هالتخلف المسجد مكان عبادة وليس مكان لعب