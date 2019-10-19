بالفيديو.. ألعاب ترفيهية للأطفال في مسجد بالرياض تثير جدلا واسعا

الرياض(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول يظهر فيه ألعاب ترفيهية للأطفال في مسجد شمال الرياض، جدلا واسعا بين رواد مواقع السوشيال ميديا.

وتساءل مغردون عن كيفية دخول هذه الألعاب إلى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد.

وتباينت تعليقات المغردين الذي اعتبروا أن المقطع غير صحيح ومفبرك، بينما رجح البعض الآخر أنه خارج المملكة وفي انتظار رد رسمي من الشؤون الإسلامية.