البحرين تضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران «كافية لتدمير نصف المنامة»

المنامة(صدى):

أزاح وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، الستار عن أسلحة ومتفجرات دخلت بلاده قادمة من إيران.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن المنامة ضبطت أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران، “كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة”، لافتا: “هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة، وهي رسالة سلام وحسن جوار”.

وقال الشيخ خالد بن أحمد : “إن لم تأت هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية”، مهاجما قطر، بسبب محاولتها عرقلة الحل في اليمن.