دراسة تكشف أمراض مميتة بسبب «النيكوتين»

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن العلاقة الوثيقة بين التدخين أو التعرض له والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بخلاف مرض السكري من النوع الثاني .

وأكدت الدراسة أن مادة النيكوتين تسبب تغيير جيني في البنكرياس والكبد وتحديد مستويات الجلوكوز في الدم مما يزيد من خطر الإصابة .

وأضافت أن النيكوتين يؤثر على الدماغ والجهاز العصبي أيضاً مسبباً ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتؤكد الدراسة على أهمية التخلص من التدخين والبعد عن المدخنين إذ يتأثر جسم الإنسان بتدخين المحيطين به .