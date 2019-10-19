حبوب ذكية تنهي عصر الحقن الدوائية المؤلمة

لندن(صدى):

تمكن باحثو معهد ” ماساتشوستس ” للتقنية بمدينة كامبريدج البريطانية من تطوير حبوب ذكية قد تنهي عصر الحقن الدوائية، خاصة لمرضى السكري الذين يعتمدون على حقن الأنسولين عند ارتفاع معدل الجلوكوز.

واتضح أن الحبوب التي تحتوي على الأنسولين غير قابلة للاستخدام عملياً لأن الجهاز الهضمي يحطم الهرمون عند مروره فيه، وبالتالي لا يستفيد المريض منه عند تناوله فموياً.

وجاءت الكبسولات بطول 30 ميليمتراً، تدمج 3 أذرع متناهية الصغر، تعمل على حقن الأنسولين مجهرياً، حيث استطاع الباحثون تصميم الكبسولة بحيث تكون مقاومة للوسط الحمضي للمعدة، فلا تتحلل إلا عند وصولها الأمعاء الدقيقة الأكثر الحمضية.

وتبين أنه بعد تحللها تخترق الحقن المجهريّة الطبقة السطحية من الأمعاء الدقيقة وتفرز الأنسولين، ولا يسبب الحقن المجهري أي ألم مع انعدام مستقبلاته العصبية في الأمعاء.