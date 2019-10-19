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«قرقاش» يعلق على فعاليات موسم الرياض

«قرقاش» يعلق على فعاليات موسم الرياض
أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، على فعاليات موسم الرياض بالمملكة مبديًا إعجابه بها وببناء قطاع السياحة بالمملكة.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” ‏يحق للسعوديين ان يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الإبتسامة وبناء قطاع السياحة ” .

وأضاف الوزير الإماراتي: ” أسمع من العديد من الأصدقاء توجهّهم وأسرهم إلى فعاليات الرياض ” ؛ متابعًا: ” الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها. نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة ” .


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