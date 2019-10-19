«قرقاش» يعلق على فعاليات موسم الرياض
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، على فعاليات موسم الرياض بالمملكة مبديًا إعجابه بها وببناء قطاع السياحة بالمملكة.
وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” يحق للسعوديين ان يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الإبتسامة وبناء قطاع السياحة ” .
وأضاف الوزير الإماراتي: ” أسمع من العديد من الأصدقاء توجهّهم وأسرهم إلى فعاليات الرياض ” ؛ متابعًا: ” الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها. نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة ” .
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