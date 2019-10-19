تجارب المذيع الشهري ينقلها للدارسين في معهد الإدارة العامة بالرياض

محمد بن طحيطح(صدى):

حرص قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بمعهد الإدارة العامة بمنطقة الرياض على تطوير الدارسين، وذلك من خلال استضافة العديد من الشخصيات التي لها الدور الكبير في مجال العلاقات والإعلام، وخصوصا من الأشخاص الذين لهم خبرة طويلة في وسط المجال الإعلامي.

وكان المذيع والمستشار الإعلامي، وعضو مجلس جمعية إعلاميون عبدالله بن محمد الشهري أحد الأشخاص الذين استضافهم المعهد في قاعة الضيوف بقسم العلاقات داخل المعهد.

حيث أستهل الشهري بداية حديثة عن معهد الإدارة والذي وصفة ببيت الخبرة، ومحطة تخرج الكفاءات.

ويعد هذا اللقاء ضمن المحاضرات في مادة (أساسيات العمل الإعلامي) وهي تتلعق بالمجال الاعلامي وحرصا من مدرس المادة على تطوير، وتحسين الصورة الذهنية لدى الدراسين دعي المذيع الشهري ليكون ضيفا في محاضرته وذلك لنقل خيراته ومشواره الاعلامي.

وتجاربه ليستفيد منه الدارسين في دبلوم العالي.

وبدأ اللقاء بتعريف عن المادة التعليمية قدمها عضو هيئة التدريب بالمعهد عبدالعزيز الخضيري، وبعد ذلك قام الدارسين بالتعريف على أعمالهم وخبراتهم.

وبدأ الشهري بسرد خبراته ومشواره الإعلامي، وتجاربه السابقة، وكيفية الوصول إلى النجاح والمواقف الصعبة التي تغلب عليها.

وشرح جانبا من سيرته الثرية والطويلة في مجال العمل الإعلامي وخصوصا في مجال الإذاعة والتلفزيون ، متحدثاً خلالها عن أهم معوقات العمل الإعلامي الناجح.

بعد ذلك فتح باب النقاش بين الدارسين، والشهري، حيث تنوعت الأسئلة، أثنى من خلال حديثه على معهد الإدارة العامة، والذي وصفة بأنه نموذجا لنجاح الكفاءات، وعرج على أهمية برنامج الاتصال المؤسسي، الذي يعد أحد أركان النجاح لأي جهة سواء حكومية أو خدمية.

واصفا هذا الزمن بعصر السرعة، واختصار المعلومة وايصالها المتلقي بأسرع طريقة وذلك من خلال التواصل الاجتماعي، والطرق الحديثة من بينها الانفجرافيك، مستشهدا بصحيفة الوطن الذي وصفها بالتميز، وعمل الاحتراف والمهنية، في الانفجرافيك.

وشجع الدارسين على غرس الثقة في النفس كل واحد منهم ، ورفع الخبرات ،وتطوير الذات، والاستفادة من تجارب الآخرين وتطويرها بما هو أفضل.

حضر اللقاء عضو هئية التدريب بالمعهد سعيد بن عبدالله القحطاني، الذي وعد الدارسين بأن يكونوا في نهاية فصلهم الدراسي متحدثين بطلاقه دون معوقات.