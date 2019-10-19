بعد سحب رخصة طيار بسببه.. محمد رمضان: سأعوضه بشئ آخر

القاهرة(صدى):

تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عن العقوبة التي لحقت بـ الطيار المصري الذي سمح له بالجلوس خلف مقود طائرة ركاب كان مسافرًا على متنها.

وعن ذلك، قال محمد رمضان عن الطيار: ” سأسانده بالطبع وسأعوضه بشئ آخر. لكن لا يجوز أن أعلن هذا، فلا يجوز أن أعلن أنني ساندت فلان أم لا ” .

وشدد الفنان محمد رمضان في منشور على صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” ، أن الطيار كان قد أغلق لوحة المفاتيح داخل قمرة القيادة بالكامل.

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