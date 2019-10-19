6 مدن ومحافظات سيتم تشغيل حافلات النقل العام بها قريبا

عادل الحربي(صدى):

أعلن مجلس الوزراء أن قرار الموافقة على تشغيل الحافلات كمرحلة أولى من شبكة النقل العام سيشمل عدة مدن ومحافظات بالمملكة .

وأضح مجلس الوزراء أن القرار سيتم تنفيذه في ” جازان ، وصبيا ، وأبو عريش ” ، وبريدة ، ومحافظة عنيزة ، ومحافظة الطائف .

ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للنقل والمركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات الغير نفطية بوضع أحكام وشروط التشغيل.

كما كلف مجلس الوزراء وزيري المالية والنقل بالإتفاق على آلية التمويل المطلوبة لشبكة النقل العام بتلك المدن وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها ممثلة في الحافلات قريباً .

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