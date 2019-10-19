6 مدن ومحافظات سيتم تشغيل حافلات النقل العام بها قريبا
أعلن مجلس الوزراء أن قرار الموافقة على تشغيل الحافلات كمرحلة أولى من شبكة النقل العام سيشمل عدة مدن ومحافظات بالمملكة .
وأضح مجلس الوزراء أن القرار سيتم تنفيذه في ” جازان ، وصبيا ، وأبو عريش ” ، وبريدة ، ومحافظة عنيزة ، ومحافظة الطائف .
ومن المقرر أن تقوم الهيئة العامة للنقل والمركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات الغير نفطية بوضع أحكام وشروط التشغيل.
كما كلف مجلس الوزراء وزيري المالية والنقل بالإتفاق على آلية التمويل المطلوبة لشبكة النقل العام بتلك المدن وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها ممثلة في الحافلات قريباً .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84945 ] نشر منذ 1 ساعة
لا باس ..
,, بس اظن كل شخص عنده سياره يقضي عليها لوازمه ، إلا القليل ..
.. يعني الكثير ماهم بحاجة الحافلات ..
,,,,,,,,,,,, مجرد راااي ,,,,,,,,,,,
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 29 دقيقة
تجميع الركاب العشوائي من الشوارع او تسيير حافلات في الشوارع بدون نظام لايسمى شبكه نقل عام بل خط بلده وهو المسمى القديم اما ان يكون عندك شبكه نقل عام فلابد ان تكون هناك اماكن محدده لتجمع الركاب في كل شارع واتوبيسات مرقمه برحلات محدده مع جداول توضح وصول الناقله الى محطه الانتظار وعدد الرحلات اليوميه وكثير من الاشياء التنظيميه حتى تكون شبكه نقل عام فاعله وموثوقه ويعرف مستخدمها انه بوصوله الى محطه الانتظار في الوقت المحدد فسوف يستقل الحافله ايضا في الوقت المحدد ويصل وجهته حسب جداول وخط سير الرحله في وقتها المحدد اما غير ذلك فهو نظام خط بلده عشوائي وفاشل ولا يهم عندها كم عدد الحافلات او لون الحافلات او المدن اللتي تنتشر فيها