المطاعم المقدمة للتبغ تعلن عن الخطة البديلة لمواجهة عزوف الزبائن
عزفت مطاعم وكافيهات ومقاهٍ عن تقديم منتجات التبغ لزبائنها لمواجهة تراجع عدد الزوار في الأيام التي تلت فرض الرسوم على المحلات المروجة لمنتجات التبغ التي بلغت نسبة 100% على الفاتورة.
وتجاوزت المطاعم والمقاهي ضعف الإقبال من خلال طرق بديلة، كما عمدت بعضها إلى تحمل قيمة الضريبة المضافة لحين إشعار آخر، فقد اختارت بعضها إيقاف تقديم منتجات التبغ وإلغاء ترخيص «بيع منتجات التبغ؛» للمحافظة على زبائنها،
وقسمت مطاعم ومقاهٍ صالاتها إلى جزءين؛ أحدهما خاص بالأطعمة، والآخر لمنتجات التبغ برسومها الـ 100%، وجاءت التبديلات الأخيرة لمواجهة عزوف الزبائن عن ارتياد تلك المحلات، إتتضمن لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ 5 تصنيفات: التصنيف الأول من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال، والتصنيف الثاني من 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، و15 ألف ريال (التصنيف الثالث)، و10 آلاف ريال (التصنيف الرابع)، و5 آلاف ريال (التصنيف الخامس).
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84965 ] نشر منذ 9 ساعات
كل ادرى بحاله ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29706 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب كثرت الضرائب
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 8 ساعات
خلوا كل ثلاثة يتشاركون بالمشروبات والمعسل والاكل:
المعسل كل واحد نفس.
العصير او الساخن كل واحد شفطة.
الاكل كل واحد لقمة. 😜
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 8 ساعات
والا ركبوا مشترك (قسام) يشيشون ويشربون وياكلون بقسام😜
سالم مبارك القحطاني[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 8 ساعات
…………..
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 7 ساعات
توفير المقاهي في كل مكان حتي في المطاعم يؤدي الي ازدياد في عدد المشيشين لذلك يجب ان تكون خارج النطاق العمراني مع ان كلامي هذا بيزعل ……..واحد علي بالي
مغرد[ عدد التعليقات: 1135 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا اصدرا الا وامر بدون دراسه ضريبه ميئه فى الميئه غير معقوله ابدا والله الشباب متجرين منها مره اعيدوا النظر فيها
رااايق[ عدد التعليقات: 7414 ] نشر منذ 58 دقيقة
تيب ****