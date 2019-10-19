المطاعم المقدمة للتبغ تعلن عن الخطة البديلة لمواجهة عزوف الزبائن

نايف السالم(صدى):

عزفت مطاعم وكافيهات ومقاهٍ عن تقديم منتجات التبغ لزبائنها لمواجهة تراجع عدد الزوار في الأيام التي تلت فرض الرسوم على المحلات المروجة لمنتجات التبغ التي بلغت نسبة 100% على الفاتورة.

وتجاوزت المطاعم والمقاهي ضعف الإقبال من خلال طرق بديلة، كما عمدت بعضها إلى تحمل قيمة الضريبة المضافة لحين إشعار آخر، فقد اختارت بعضها إيقاف تقديم منتجات التبغ وإلغاء ترخيص «بيع منتجات التبغ؛» للمحافظة على زبائنها،

وقسمت مطاعم ومقاهٍ صالاتها إلى جزءين؛ أحدهما خاص بالأطعمة، والآخر لمنتجات التبغ برسومها الـ 100%، وجاءت التبديلات الأخيرة لمواجهة عزوف الزبائن عن ارتياد تلك المحلات، إتتضمن لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ 5 تصنيفات: التصنيف الأول من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال، والتصنيف الثاني من 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، و15 ألف ريال (التصنيف الثالث)، و10 آلاف ريال (التصنيف الرابع)، و5 آلاف ريال (التصنيف الخامس).