«الحج» توقع اتفاقية لمعالجة المعوقات التي تعترض مسيرة القطاع

حمود العنزي(صدى):

وقع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن اتفاقية لمعالجة أي معوقات تعترض مسيرة القطاع، مع عدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة والسياحة والفندقة.

وعن هذه الاتفاقية، كشف مروان شعبان، رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، 11 قرارًا وتوصية اتفق عليها مع وزير الحج، وجاءت وفقًا لما يلي:

– طلب الموافقة على إلغاء المحرم لكل الأعمار.

– فتح جميع مستويات الإياتا واعتماد المنظمات الأخرى.

– فتح B2C في كل الدول مع إمكانية قبول المعتمر أو رفضه.

– إصدار تأشيرة لدول السياحة الـ49 بقيمة 410 ريالات شاملة التأمين الصحي.

– عرض فنادق وباقات وحجز وشراء الخدمات عن طريق المنصة.

– تسويق الباقات للسائحين في المطارات.

– إقرار العقود الإلكترونية.

– إقرار تمديد وتعديل البرنامج.

– إعفاء المعتمر البري من حجز النقل عند طلب التأشيرة.

– استثناء التحويل المالي للدول التي ليست لديها تحويلات نظامية.

– التنسيق والموافقة مع جهات أخرى للعمل على تنفيذ توصيات أخرى.