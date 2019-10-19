أمر ملكي بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول وفريق في جميع الوزارات

الرياض(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول، وفريق في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية.

ونص الأمر الملكي على أن يعتبر صدور أمر الترقية أو التعيين على الرتبتين المذكورتين إحداثاً للوظيفة، واعتبار صدور أمر الإعفاء أو عدم تمديد الخدمة أو الوفاة إلغاءً للوظيفة.

وأشار الأمر الملكي إلى عدم سريانه على الوظائف العسكرية المنصوص عليها في أي نظام أو تنظيم لأي وزارة أو جهاز حكومي .