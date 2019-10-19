غدا.. «العمل» تبدأ اعتبار المتستر على التحرش والخلوة والمبتز كـ«المذنب»

علي القحطاني(صدى):

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غدًا الأحد، بمعاملة كل من يساعد أو يتستر على من يثبت قيامه بأي تعدٍّ سلوكي كالتحرش، أو الاستغلال، أو التهديد، أو الابتزاز، أو الإغراء، أو التشاجر، أو الشتم، أو التحقير، أو الإيحاء، أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر؛ بأنه مشارك في التعدي.

وينطبق على كل من قام بالأفعال السابقة حكم التعدي السلوكي، كما يشمل التعدي أيضاً كافة أشكال التمييز جسدياً أو لفظياً، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس، التي تؤدي أو يحتمل أن ينعكس عنها ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.

ويشمل تطبيق العقوبات على التعديات في الأماكن العامة للاستراحة أو تناوله الطعام والمرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتغيير الملابس، وعند التوجه إلى العمل والعودة منه، والاتصالات الخاصة بالعمل، وخلال الرحلات أو السفر أو التدريب أو الأحداث أو الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة بالعمل.