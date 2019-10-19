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احذري.. الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الصحة النفسية لإبنك مستقبلا

احذري.. الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الصحة النفسية لإبنك مستقبلا
هلسنكي(صدى):

كشفت دراسة فنلندية حديثة أن تعرض الأمهات للإجهاد والتوتر أثناء الحمل يسبب مشاكل سلوكية لأبنائهن في عمر الثلاثين .

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضت أمهاتهم لتلك الظروف هم أكثر عرضة للسلوك العدواني والتوتر والإكتئاب بـ 10 أضعاف مقارنةً بغيرهم .

والمثير في الأمر أن تلك المشاكل السلوكية تظهر في عمر الثلاثين ، إذ تم إجراء الدراسة على 4000 شخص من مواليد عامي 1975 ، و1976 م والذين عانت أمهاتهم من الإجهاد وتم تقييم سلوكهم في عمر الثلاثين وتبينت مشاكلهم السلوكية والنفسية .

وتنصح الدراسة بضرورة توفير الدعم النفسي والراحة للأمهات خلال فترة الحمل من أجل مستقبل أفضل لشخصبات أبنائهن .


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