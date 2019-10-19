اعتماد الهوية الخاصة بـ «التاكسي الأخضر» بالمطارات

حمود العنزي(صدى):

صرح إبراهيم الروساء، المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم اعتماد الهوية المعتمدة لـ ” تاكسي المطار ” الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.

وتفصيلآ، قال ” الروساء ” أن إصدار التراخيص اللازمة للنشاط والرقابة التنظيمية ستكون عبر الهيئتين؛ وذلك بعد طرح ملفها في جدة للمنافسة عقب انتهاء مرحلة تأهيل الشركات للمشروع.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد أكدت أن ما تم تداوله عن صور لسيارات تاكسي المطار باللون الأخضر، وشوهدت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي كانت للتجربة، ويجري إكمال التجهيزات المتعلقة بها.