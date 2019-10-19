أسباب الحمل خارج الرحم وطريقة اكتشافه مبكرا
تعاني بعض النساء من مشكلة الحمل خارج الرحم نتيجة عدم انتقال البويضة المخصبة للمكان المخصص للحمل فقد تنتقل إلى قناة فالوب أو عنق الرحم .
ووفقاً لموقع “WEBMED” فإن هذه المشكلة تظهر نتيجة عدة أسباب :
1- التدخين الذي قد يسبب قناة فالوب التي تتحرك البويضة عبرها إلى الرحم .
2- التأثير السلبي للأدوية الخاصة بالخصوبة .
3- العامل الوراثي .
وتتسبب المشكلة في ألم بالظهر وحدوث نزيف ، وإفرازات بنية ، لذا يجب الإنتباه إليها مبكراً ، إذ يمكن التخلص من المشكلة قبل تفاقمها من خلال حقن إجهاض الحمل قبل تطوره خارج الرحمل ، أو من خلال جراحة المنظار ولا تشعر فيها المرأة بألم إذ يتم استخدام المخدر .
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