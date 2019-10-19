أسباب الحمل خارج الرحم وطريقة اكتشافه مبكرا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من مشكلة الحمل خارج الرحم نتيجة عدم انتقال البويضة المخصبة للمكان المخصص للحمل فقد تنتقل إلى قناة فالوب أو عنق الرحم .

ووفقاً لموقع “WEBMED” فإن هذه المشكلة تظهر نتيجة عدة أسباب :

1- التدخين الذي قد يسبب قناة فالوب التي تتحرك البويضة عبرها إلى الرحم .

2- التأثير السلبي للأدوية الخاصة بالخصوبة .

3- العامل الوراثي .

وتتسبب المشكلة في ألم بالظهر وحدوث نزيف ، وإفرازات بنية ، لذا يجب الإنتباه إليها مبكراً ، إذ يمكن التخلص من المشكلة قبل تفاقمها من خلال حقن إجهاض الحمل قبل تطوره خارج الرحمل ، أو من خلال جراحة المنظار ولا تشعر فيها المرأة بألم إذ يتم استخدام المخدر .