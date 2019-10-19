5 نصائح هامة لعلاج الأرق والتخلص منه نهائيا 

أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من الشباب والفتيات من الأرق في مرحلة المراهقة، وبالرغم من الانشغال باليوم الدراسي الطويل، إلا أن البعض يفاجأ عند الذهاب للنوم أن الأرق يصاحبه، الأمر الذي يؤدي إلى بعض المشاكل، مثل العصبية وعدم القدرة على التحكم في المشاعر.

ولفت أطباء إلى عدة نصائح لعلاج الأرق منها :

أولا.. الحرص على تثبيت ساعات النوم في وقت معين لضبط الساعة البيولوجية للجسم.

ثانيا.. تجنب تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في السرير قبل النوم مباشرة لتأثيرها الضار المزودج، وضررها يكمن في استخدام الأجهزة الإلكترونية بضوئها الأزرق الذي يسبب القلق.

ثالثا.. تجنب شرب القهوة ومشتقاتها وجميع المشروبات التي تحتوي على كافيين، مثل المياه الغازية قبل النوم، فالمشروبات الغازية تحتوي على سكريات عالية تمد الجسم بطاقة وتجعل من الصعب عليه الخلود للنوم.

رابعا.. تهيئة الجو العام لغرفة النوم من حيث الإضاءة ودرجة حرارة الغرفة، والتأكد من أن السرير مريح بشكل كافٍ، ليحصل جسمك على قدر جيد من النوم الهادئ.

خامسا.. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قبل وقت النوم بوقت كاف.