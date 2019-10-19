16 مليار ريال قيمة البطاقات البنكية الائتمانية خلال النصف الأول من العام الحالي

علي القحطاني(صدى):

أعلن طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، بأن قيمة مبالغ البطاقات البنكية الإئتمانية ” الديون الائتمانية ” ، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 16.7 مليار ريال.

حيث سجلت ارتفاعًا قدره أكثر من 2.7 مليار ريال تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي 2018، والتي بلغت آنذاك 14 مليار ريال تقريبًا.

وعن ذلك، قال ” حافظ ” : ” عادة ما يكون نمو محافظ الاقتراض جيدًا، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، الذي بدأ من عام 2014 وحتى الآن، حيث كانت القروض الائتمانية، حينها لا تتجاوز 9.6 مليار ريال، ولكن بدأت بالنمو ” .

ويعود ذلك لوجود أساس متين وقوي من خلال الضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاعها إلى أن وصلت إلى معدلات تصل إلى 16.7 مليار ريال خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بـ نسبة التعثر وتحديدًا في القروض الائتمانية، أضاف: ” نسبة التعثر قد لا تتجاوز ا% تقريبًا، وهذه النسبة ضئيلة جدًا إذا ما قورنت بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها ” .